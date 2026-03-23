SAP Partner Awards – Regional locally recognize partner success in sales, innovation, technology, services, and solution areas within each region.
SAP has restructured the award recognition to provide more meaningful distinction, reflect our partners’ essential contributions, and ensure all award categories align with the Partner Ecosystem Success strategy. The newly created SAP Partner Awards replace previous recognition programs, including SAP Pinnacle Awards, SAP Global LoB Partner Excellence Awards, and SAP Regional Partner Excellence Awards.
In-region winners are announced at local kick-off events and regional partner summits in Q1. These partners have proven success in transforming customer business by harnessing cloud and AI technologies aligned with SAP’s business strategy. To encourage continued innovation, these partners are recognized for the value they deliver in fostering exceptional customer impact.
Recipients of these prestigious awards are a part of SAP’s wide-ranging partner base. Selections are made using system-generated data on key performance indicators and weighted metrics aligned with SAP’s communicated business strategies. A steering committee of designated regional representatives review and rank achievements accordingly.
Congratulations to the 2026 winners for this esteemed recognition!
2026 SAP Partner Awards – Regional
Recipients by region
Middle and Eastern Europe (MEE)
- Business Transformation Management, Excellence: NTT DATA Business Solutions
- Customer Transformation, Large Enterprise: Deloitte
- Innovative Solution, SAP Store: Qualtrics
- Innovative Solution, Solution Extensions: Tricentis
- Managed Service Provider, Top Performance: T-Systems International
- RISE with SAP Methodology: Accenture
- SAP Business AI, Partner Innovation – Customer AI Use Case: PwC
Latin America and Caribbean (LAC)
- Customer Transformation, Partner-Led Territories: Seidor
- Customer Transformation, Corporate: Seidor
- Customer Transformation, Large Enterprise: Accenture
- Small Enterprise Growth: Heinsohn
- Delivery Quality: Globant
- Customer Success Management: ADP
- SAP Cloud ERP, New Customer Acquisition: Seidor
- SAP Cloud ERP, Installed Base Transformation: Seidor
- Rising Star: Kyndryll
- SAP Business Data Cloud Success: Solveplan
- SAP Business AI, Customer Adoption: Seidor
- Business Transformation Management, Excellence: NumenIT
- SAP Business Suite Success: Seidor
- Innovative Solution, SAP Store: Fioneer
- Innovative Solution, Solution Extensions: Tricentis
- Procurement Transformation Sales Excellence: Team Eight
- Finance Transformation Sales Excellence: Seidor
- Customer Experience Sales Excellence: Seidor
- Supply Chain Management Sales Excellence: NTT DATA Business Solutions
- Human Capital Management Sales Excellence: ITGES
- The Best Partner of the Year: Seidor
North America (NA)
- Customer Transformation, Partner-Led Territories: Syntax
- Customer Transformation, Corporate: NTT DATA Business Solutions
- Customer Transformation, Large Enterprise: Accenture
- Small Enterprise Growth: Vision 33
- Delivery Quality: Deloitte
- Customer Success Management: NTT DATA Business Solutions
- SAP Cloud ERP, New Customer Acquisition: VistaVu Solutions
- Rising Star: KPMG
- SAP Business Data Cloud Success: The Hackett Group
- SAP Business AI, Customer Adoption: Accenture
- Business Transformation Management, Excellence: Impriva
- SAP Business Suite Success: Cognitus
- SAP Store: Redwood
- Innovative Solution, SAP Store: Laidon Group
- Partner Solution Success: OpenText
- Innovative Solution, Solution Extensions: Vistex
- Partner Learning and Skills Growth: Deloitte
- RISE with SAP Methodology: Accenture
Europe, Middle East, and Africa (EMEA)
- Customer Transformation, Large Enterprise: Accenture
- Delivery Quality: Deloitte
- Partner Learning and Skills Growth: EY
- RISE with SAP Methodology: IBM
- SAP Business Data Cloud Success: Accenture
- SAP Business AI, Customer Adoption: Deloitte
- SAP Business Suite Success: Accenture
- SAP Business AI, Customer Use Cases: PwC
- SAP BTP Extensibility: Capgemini
- Customer Transformation, Corporate: Seidor
- Customer Transformation, Partner-Led Territories: Tano Digital Solutions
- Rising Star: KPMG
- SAP Store: Planon
- Partner Solution Success – Best Solutions Extensions Performance: OpenText
- Innovative Solution Extension – Growth: BlackLine
- Corporate Social Responsibility: Seidor
Asia Pacific (APAC)
- Customer Transformation, Corporate: PwC
- Customer Transformation, Large Enterprise: Accenture
- Customer Transformation, Partner-Led Territories: NTT DATA Business Solutions
- Delivery Quality: Abeam Consulting
- Partner Learning and Skills Growth: Infosys
- RISE with SAP Methodology: Deloitte
- SAP Cloud ERP, New Customer Acquisition: Citek Technology Joint Stock Company
- SAP Cloud ERP, Installed Base Transformation: PwC
- Rising Star: KPMG
- SAP BTP Extensibility with SAP Build and Clean Core: Accenture
- SAP Business Data Cloud Success: Accenture
- SAP Business AI, Partner Innovation – AI Cloud Application: Deloitte
- SAP Business AI, Partner Innovation – Customer AI Use Case: ASPN CO, LTD.
- SAP Business AI, Customer Adoption: EY
- SAP Store: Qualtrics
- Business Transformation Management, Excellence: DyFlex Pty Ltd
- SAP Business Suite Success: PwC
- Partner Solution Success: OpenText
- Sustainability: Deloitte
- Managed Service Provider, Top Performance: Accenture
- Procurement Transformation Sales Excellence: ABeam Consulting
- Finance Transformation Sales Excellence: PwC
- Customer Experience Sales Excellence: PT Eclectic Consulting
- Supply Chain Management Sales Excellence: PwC
- Human Capital Management Sales Excellence: Deloitte
- Regional Strategic Services Partner: ABeam Consulting
Dina Blasi is a global partner marketing director, leading partner awards and recognition at SAP.